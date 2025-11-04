Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 48,77 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 48,77 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,46 EUR aus. Bei 48,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 120.881 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 19,91 Prozent wieder erreichen. Bei 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,54 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,66 Mrd. EUR – ein Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie

So stuften die Analysten die Siemens Healthineers-Aktie im vergangenen Monat ein

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Healthineers-Investition von vor 3 Jahren eingebracht