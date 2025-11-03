DAX24.226 +1,1%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1516 -0,2%Öl64,63 -0,7%Gold4.005 +0,1%
Aktie im Blick

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Montagmittag an Fahrt

03.11.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 48,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
48,59 EUR 0,10 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,76 EUR zu. Bei 48,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89.285 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,47 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,54 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 5,66 Mrd. EUR gegenüber 5,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,39 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

