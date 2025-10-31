Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 54,47 Mrd. EURKGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington stellte seine Schätzungen am Sonntag mit Blick auf den Quartalsbericht am 5. November dem Marktkonsens gegenüber. Beim Umsatz ist er etwas skeptischer. Die Markterwartungen an 2026 erschienen in Ordnung./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 22:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
61,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
48,75 €
|Abst. Kursziel*:
25,74%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
48,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,90%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|08:01
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
