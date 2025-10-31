JP Morgan Chase & Co.

Siemens Healthineers Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington stellte seine Schätzungen am Sonntag mit Blick auf den Quartalsbericht am 5. November dem Marktkonsens gegenüber. Beim Umsatz ist er etwas skeptischer. Die Markterwartungen an 2026 erschienen in Ordnung./rob/ag/gl

