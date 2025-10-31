DAX 24.051 +0,4%ESt50 5.670 +0,1%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.168 -2,9%Euro 1,1526 -0,1%Öl 65,01 -0,1%Gold 4.015 +0,3%
DAX freundlich -- Chinas Börsen im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- BVB, Lufthansa im Fokus
Aktuelle BSW-Umfrage: Was stellt für Sie derzeit die größte Gefahr für die Aktienmärkte dar?
Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch
Siemens Healthineers Aktie

48,69 EUR +0,32 EUR +0,66 %
STU
Marktkap. 54,47 Mrd. EUR

KGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Healthineers Overweight

08:01 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
48,69 EUR 0,32 EUR 0,66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington stellte seine Schätzungen am Sonntag mit Blick auf den Quartalsbericht am 5. November dem Marktkonsens gegenüber. Beim Umsatz ist er etwas skeptischer. Die Markterwartungen an 2026 erschienen in Ordnung./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 22:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
48,75 €		 Abst. Kursziel*:
25,74%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
48,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,90%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:01 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.10.25 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net So stuften die Analysten die Siemens Healthineers-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Verluste
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit KursVerlusten
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX am Freitagnachmittag leichter
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Vormittag tiefer
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
Zacks SYK Partners With Siemens Healthineers to Boost Stroke, Aneurysm Care
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
