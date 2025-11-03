DAX24.152 +0,8%Est505.683 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,71 -1,3%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.800 -2,2%Euro1,1514 -0,2%Öl64,78 -0,5%Gold4.017 +0,4%
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Siemens Healthineers - 'Overweight'

03.11.25 12:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
48,72 EUR 0,23 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Klarheit hinsichtlich des Umgangs mit dem Anteil an der Tochter auf dem Siemens-Kapitalmarkttag am 13. November könnte eine Last von den Siemens-Healthineers-Aktien nehmen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Freitagabend in seinem Kommentar. Auf dem eigenen Kapitalmarkttag am 17. November könnte das Medizintechnikunternehmen dann die guten Geschäftsaussichten wieder in den Fokus rücken./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 19:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 05:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

