ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Siemens Healthineers - 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Klarheit hinsichtlich des Umgangs mit dem Anteil an der Tochter auf dem Siemens-Kapitalmarkttag am 13. November könnte eine Last von den Siemens-Healthineers-Aktien nehmen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Freitagabend in seinem Kommentar. Auf dem eigenen Kapitalmarkttag am 17. November könnte das Medizintechnikunternehmen dann die guten Geschäftsaussichten wieder in den Fokus rücken./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 19:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 05:00 / GMT
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.10.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|27.06.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.06.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|26.05.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.2020
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
