Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 48,66 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 48,66 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,64 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,64 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 7.067 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 16,79 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 15,31 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,07 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,16 EUR an.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent auf 5,66 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,39 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

