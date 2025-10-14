DAX24.107 -1,2%Est505.513 -1,0%MSCI World4.273 -0,3%Top 10 Crypto15,20 -4,7%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,90 -2,4%Gold4.137 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Conti, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Vonovia, Siemens Energy, Alibaba im Fokus
Top News
Renditekiller bei ETFs vermeiden - Experten verraten die besten Tipps Renditekiller bei ETFs vermeiden - Experten verraten die besten Tipps
Aktien-Tipp Zalando-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktien-Tipp Zalando-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

AKTIEN IM FOKUS: Siemens, Siemens Healthineers und Energy unter Druck

14.10.25 10:59 Uhr
AKTIEN IM FOKUS: Siemens, Siemens Healthineers und Energy unter Druck | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
238,05 EUR -8,05 EUR -3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
103,75 EUR -4,70 EUR -4,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
46,65 EUR -0,84 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.095,8 PKT -292,2 PKT -1,20%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die drei Aktien aus dem Umfeld von Siemens haben am Dienstag zu den Verlierern in einem schwachen DAX gezählt. Die Papiere von Siemens verloren zuletzt rund 2,9 Prozent und die der Tochter Siemens Healthineers rund 1,4 Prozent, nachdem die Investmentbank Morgan Stanley die beiden Papiere abgestuft hatte. Die Aktien von Siemens Energy gaben um 4,4 Prozent nach. Händler begründeten dies mit Gewinnmitnahmen.

Wer­bung

Nach einer mit hohen Kursgewinnen einhergehenden Neubewertung der Siemens-Aktien im laufenden Jahr handelten diese nun nicht mehr mit einem wesentlichen Abschlag zur theoretischen Summe der Konzernteile, argumentierte Analyst Max Yates von Morgan Stanley. Das lasse den Papieren nicht mehr viel Aufwärtspotenzial, zumal hierfür auch die Impulse fehlten. Der Experte stufte die Aktien von "Overweight" auf "Equal-weight" ab.

Analystin Aisyah Noor von Morgan Stanley senkte das Votum für Siemens Heathineers ebenfalls von "Overweight" auf "Equal-weight". Damit ist Morgan Stanley neben Goldman Sachs laut Bloomberg-Daten erst die zweite Investmentbank von insgesamt 23 Banken und Instituten, die keine positive Einstufung der Aktien des Herstellers von Medizintechnik mehr hat.

Am stärksten gerieten Siemens Energy unter Druck, hier dürften Anleger Kursgewinne realisieren. Der Aktienkurs hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt und erst am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht. Die Papiere sind 2025 zweitgrößter Gewinner im Dax hinter denen von Rheinmetall./bek/mne/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
12:01Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
09.10.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:01Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen