Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Kurs der Siemens Healthineers

30.10.25 12:04 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 49,20 EUR.

Siemens Healthineers AG
49,46 EUR -0,03 EUR -0,06%
Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 49,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 49,18 EUR. Bei 49,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 130.382 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 15,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 41,21 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 19,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,07 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,16 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 05.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr verloren

Erste Schätzungen: Siemens Healthineers verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Outperform für Siemens Healthineers-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
06.10.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
