DAX 24.247 -0,3%ESt50 5.665 -0,4%MSCI World 4.341 +0,0%Top 10 Crypto 14,80 -4,5%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.189 -0,5%Euro 1,1597 -0,1%Öl 62,26 +1,0%Gold 4.068 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: AT&T stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: AT&T stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
48,85 EUR +0,43 EUR +0,89 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 54,25 Mrd. EUR

KGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SEMHF

Jefferies & Company Inc.

Siemens Healthineers Buy

10:21 Uhr
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
48,85 EUR 0,43 EUR 0,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme von Hologic zeuge vom "Appetit von Private-Equity-Investoren für Diagnostik", schrieb Julien Dormois am Mittwoch. Er erinnerte an den jüngsten Bloomberg-Bericht, wonach auch die Franken einen Verkauf ihres Diagnostik-Bereichs prüfen. Das Timing für einen Deal, auf den praktisch seit dem Börsengang 2018 spekuliert werde, wäre nun geradezu ideal./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,40 €		 Abst. Kursziel*:
23,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,82%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

10:21 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.10.25 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Siemens Healthineers Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Analysen Erste Schätzungen: Siemens Healthineers verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: Siemens Healthineers verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX steigt letztendlich
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Dienstagnachmittag an
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX steigen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag ohne große Veränderung
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX gibt zum Start nach
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Verlusten
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
Zacks SYK Partners With Siemens Healthineers to Boost Stroke, Aneurysm Care
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen