Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 54,25 Mrd. EURKGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme von Hologic zeuge vom "Appetit von Private-Equity-Investoren für Diagnostik", schrieb Julien Dormois am Mittwoch. Er erinnerte an den jüngsten Bloomberg-Bericht, wonach auch die Franken einen Verkauf ihres Diagnostik-Bereichs prüfen. Das Timing für einen Deal, auf den praktisch seit dem Börsengang 2018 spekuliert werde, wäre nun geradezu ideal./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
48,40 €
|Abst. Kursziel*:
23,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,82%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|10:21
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|27.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG