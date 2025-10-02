DAX24.265 +0,6%Est505.629 +0,9%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,35 +0,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.868 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,53 +0,2%Gold3.866 ±0,0%
Siemens Healthineers-Anlage unter der Lupe

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

02.10.25 10:00 Uhr
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Siemens Healthineers-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Siemens Healthineers-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Siemens Healthineers-Papier 44,28 EUR wert. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Healthineers-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,584 Siemens Healthineers-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2025 auf 46,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.045,62 EUR wert. Mit einer Performance von +4,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Siemens Healthineers jüngst 51,61 Mrd. Euro wert. Am 16.03.2018 wurden Siemens Healthineers-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Siemens Healthineers-Papier bei 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

