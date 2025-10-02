DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Siemens Healthineers-Anlage unter der Lupe

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Siemens Healthineers-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Siemens Healthineers-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Siemens Healthineers-Papier 44,28 EUR wert. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Healthineers-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,584 Siemens Healthineers-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2025 auf 46,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.045,62 EUR wert. Mit einer Performance von +4,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Siemens Healthineers jüngst 51,61 Mrd. Euro wert. Am 16.03.2018 wurden Siemens Healthineers-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Siemens Healthineers-Papier bei 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net