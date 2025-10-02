DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Siemens Healthineers-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Siemens Healthineers-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Siemens Healthineers-Papier 44,28 EUR wert. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Healthineers-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,584 Siemens Healthineers-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2025 auf 46,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.045,62 EUR wert. Mit einer Performance von +4,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Siemens Healthineers jüngst 51,61 Mrd. Euro wert. Am 16.03.2018 wurden Siemens Healthineers-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Siemens Healthineers-Papier bei 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Weitere Siemens Healthineers News
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen