Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 48,32 EUR.
Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 48,32 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 48,27 EUR. Bei 48,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 13.749 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. 21,03 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,71 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,07 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 58,16 EUR.
Siemens Healthineers gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,41 Prozent auf 5,66 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 05.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.10.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
