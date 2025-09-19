Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 52,07 Mrd. EURKGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebniserwartungen an das neue Geschäftsjahr 2026 erschienen einen Tick zu hoch, schrieb David Adlington in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025 am 5. November. Die fundamentale Lage beim Medizintechnikkonzern werde aber momentan durch die Diskussionen über einen Verkauf des Anteils der Mutter Siemens und mögliche höhere Abgaben auf US-Importe bestimmter Medizinprodukte dominiert./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
61,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
44,61 €
|Abst. Kursziel*:
37,42%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
44,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,04%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
