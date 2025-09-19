JP Morgan Chase & Co.

Siemens Healthineers Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebniserwartungen an das neue Geschäftsjahr 2026 erschienen einen Tick zu hoch, schrieb David Adlington in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025 am 5. November. Die fundamentale Lage beim Medizintechnikkonzern werde aber momentan durch die Diskussionen über einen Verkauf des Anteils der Mutter Siemens und mögliche höhere Abgaben auf US-Importe bestimmter Medizinprodukte dominiert./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST

