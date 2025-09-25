DAX23.601 +0,3%ESt505.463 +0,3%Top 10 Crypto15,07 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.462 +0,1%Euro1,1664 ±0,0%Öl69,39 -0,4%Gold3.745 -0,1%
Vossloh im Blick

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit Verlusten

26.09.25 12:08 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 90,70 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
90,00 EUR -0,20 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:42 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 90,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 90,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.185 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 95,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Mit einem Kursverlust von 55,51 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,00 EUR je Vossloh-Aktie aus.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 331,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 292,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 3,59 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

