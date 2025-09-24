Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 91,90 EUR.

Um 09:03 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 91,90 EUR ab. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 91,90 EUR ab. Bei 92,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.517 Vossloh-Aktien.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 3,36 Prozent niedriger. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,09 Prozent.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 EUR je Vossloh-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 1,57 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 331,50 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 292,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,59 EUR fest.

