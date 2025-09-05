Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochnachmittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 92,20 EUR.

Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 92,20 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 91,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 93,00 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.461 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 128,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,14 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 331,50 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

