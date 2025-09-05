DAX23.722 +0,5%ESt505.479 +0,1%Top 10 Crypto15,72 +3,1%Dow46.368 +0,2%Nas22.575 ±0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1746 -0,6%Öl68,43 +0,9%Gold3.755 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Gerresheimer A0LD6E D-Wave Quantum A3DSV9 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Darum notiert der Euro zum US-Dollar etwas schwächer Darum notiert der Euro zum US-Dollar etwas schwächer
Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegt sich zur Wochenmitte leicht nach oben Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegt sich zur Wochenmitte leicht nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Fokus auf Aktienkurs

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochnachmittag im Minus

24.09.25 16:09 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochnachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 92,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
93,00 EUR 0,40 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 92,20 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 91,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 93,00 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.461 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 128,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,14 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 331,50 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten

Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vossloh

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vossloh

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Nachrichten zu Vossloh AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
26.05.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.07.2024Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vossloh AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen