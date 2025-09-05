Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 91,70 EUR abwärts.

Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr um 1,3 Prozent auf 91,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 91,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 93,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.601 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 3,71 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 56,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,14 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,00 EUR je Vossloh-Aktie an.

Vossloh gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 EUR, nach 1,57 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 331,50 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 292,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,59 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

