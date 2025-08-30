DAX23.582 -0,7%ESt505.429 -0,2%Top 10 Crypto16,07 +0,4%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.767 -0,4%Euro1,1803 +0,3%Öl67,94 +0,7%Gold3.694 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
So investiert Popstar Taylor Swift So investiert Popstar Taylor Swift
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.

VDMA senkt Produktionsprognose für 2025 deutlich

16.09.25 14:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
12,45 EUR -0,02 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DEUTZ AG
9,74 EUR -0,10 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DMG MORI
46,10 EUR -0,10 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GEA
63,80 EUR -0,70 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KION GROUP AG
56,95 EUR -0,15 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Koenig & Bauer AG
13,10 EUR -0,24 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KRONES AG
134,20 EUR -0,40 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
359,00 EUR -0,50 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NORMA Group SE
16,74 EUR -0,06 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pfeiffer Vacuum AG
154,40 EUR -0,40 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
R. Stahl AG
16,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.949,00 EUR 1,00 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAF-HOLLAND SE
15,34 EUR 0,26 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
230,60 EUR 0,80 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Singulus Technologies AG
1,59 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
11,32 EUR 0,45 EUR 4,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vossloh AG
90,80 EUR 1,20 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wacker Neuson SE
23,85 EUR -0,05 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WashTec AG
38,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Branchenverband VDMA hat seine Prognose für die Produktion im Maschinen- und Anlagenbau Deutschlands für das laufende Jahr deutlich gesenkt und erwartet für das nächste Jahr bestenfalls ein minimales Wachstum. Wie der VDMA anlässlich des 15. Deutschen Maschinenbau-Gipfels mitteilte, rechnet er für 2025 nun mit einem Produktionsrückgang um 5 Prozent, nachdem bisher ein Minus von nur 2 Prozent vorausgesagt worden war. Für 2026 wird ein Produktionszuwachs von 1 Prozent prognostiziert.

Wer­bung

VDMA-Präsident Bertram Kawlath ging mit der Politik hart ins Gericht. "Die Unternehmen sind wütend über Reformen, die versprochen, aber nicht schnell genug umgesetzt werden. Über Handelskriege, die auf dem Rücken der Betriebe ausgetragen werden. Über Regulierungen, die in erster Linie zu ausufernder Bürokratie führen und vielfach von industriellen Mittelständlern gar nicht erfüllt werden können", sagte er.

Die Dynamik des Produktionsrückgangs hatte sich zuletzt verstärkt: Im ersten Halbjahr insgesamt sank der Output real um 4,5 Prozent, im zweiten Quartal um 4,9 Prozent. "Immerhin gibt es erste Hoffnungsschimmer im Auftragseingang. Von Januar bis einschließlich Juli kamen real 2 Prozent mehr Bestellungen in die Bücher", sagte Kawlath. Allerdings waren die technischen Kapazitäten im Juli nur zu 77,6 Prozent im Branchendurchschnitt ausgelastet - "das ist deutlich zu wenig", betonte der VDMA-Präsident.

Die Prognose eines leichten Produktionsanstiegs im nächsten Jahr steht unter dem Vorbehalt, dass der von der Politik angekündigte "Herbst der Reformen" tatsächlich Wirkung zeigt. "Der Standort Deutschland hat ein großes Kostenproblem: Bürokratie, Steuern, Lohnnebenkosten, Energie - überall muss angesetzt werden", forderte Kawlath. Ein Sozialstaat, dessen Abgabenquote immer mehr in Richtung 50 Prozent steuere, sei nicht haltbar.

Wer­bung

Der VDMA-Präsident forderte darüber hinaus einen stärkeren Schutz der deutschen Industrie vor chinesischer Konkurrenz. China sei zum größten globalen Wettbewerber im Maschinen- und Anlagenbau aufgestiegen - weil chinesische Unternehmen enorm aufgeholt hätten, aber auch, weil sie vom chinesischen Staat unfair subventioniert würden. "Wo bleibt die politische Antwort, wo bleibt eine China-Strategie der neuen Bundesregierung?", fragte Kawlath.

Bundesregierung und EU müssen Kawlath zufolge außerdem den USA deutlich machen, dass deutsche Maschinen die amerikanische Produktion und den Export ermöglichten und daher von Strafzöllen auszunehmen seien. Nach seiner Aussage unterliegen rund 40 Prozent der Maschinenimporte aus der EU in die USA nun einem Zoll von 50 Prozent auf den Metallanteil des Produkts.

Er sagte: "Das führt für unsere Unternehmen zu zwei gravierenden Problemen: Zum einen wird die Liste von den US-Behörden alle vier Monate überprüft und kann jederzeit erweitert werden - eine tickende Zeitbombe für unsere Branche." Die durch den Zolldeal erhoffte Planungssicherheit für künftige Geschäfte sei damit faktisch aufgehoben.

Wer­bung

Zum anderen bestehe die größte Herausforderung für die Unternehmen nun darin, den Metallanteil zu berechnen und zu belegen sowie die Herkunft des eingesetzten Stahls und Aluminiums nachzuverfolgen. "Für viele Firmen ist das schlicht nicht möglich, da sie zahlreiche Zulieferer haben und diese solche Detaildaten teilweise nicht bereitstellen", sagte er. Im schlimmsten Fall drohe nun 200 Prozent Zoll auf das gesamte Produkt. "Deshalb stoppen einige Unternehmen ihre Exporte - das Risiko ist schlicht zu hoch."

Der VDMA vertritt 3.600 deutsche und europäische Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus.

Kontakt: hans.bentzienqdowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2025 08:11 ET (12:11 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11:36Rheinmetall KaufenDZ BANK
09:46Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
15.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:36Rheinmetall KaufenDZ BANK
09:46Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen