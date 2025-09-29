DAX23.755 ±0,0%ESt505.502 -0,1%Top 10 Crypto15,52 -2,5%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,28 -0,6%Gold3.809 -0,7%
Rheinmetall im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

30.09.25 12:06 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 1.965,00 EUR.

Aktien
Rheinmetall AG
1.972,00 EUR -21,50 EUR -1,08%
Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 1.965,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.953,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.980,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 108.661 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2.001,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 1,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2024 Kursverluste bis auf 463,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 323,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,38 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2.137,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 07.08.2025. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent auf 2,43 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DroneShield Aktie mit neuer Rally - So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT

Rheinmetall-Aktie knackt erstmals 2.000-Euro-Marke: Lieferung von Artilleriemunition nach Osteuropa

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Rheinmetall BuyUBS AG
23.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
