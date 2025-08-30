Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag fester

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Um 11:49 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 1.992,00 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.994,00 EUR. Bei 1.979,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 99.462 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.994,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 0,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 463,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2024). Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 76,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,38 EUR je Rheinmetall-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 2.137,78 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

