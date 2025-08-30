Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Nachmittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 1.989,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 2.001,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1.979,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 210.205 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 29.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2.001,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 463,80 EUR am 04.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 76,69 Prozent sinken.
Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,38 EUR aus. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 2.137,78 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,43 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an
Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rheinmetall-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen