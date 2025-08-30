Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 1.989,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 2.001,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1.979,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 210.205 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2.001,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 463,80 EUR am 04.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 76,69 Prozent sinken.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,38 EUR aus. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 2.137,78 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,43 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

