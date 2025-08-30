Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Vormittag gestärkt

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 1.972,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 1.972,00 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 1.980,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.979,00 EUR. Bisher wurden heute 15.573 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 26.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.984,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2024 (463,80 EUR). Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 325,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,38 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 2.137,78 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent auf 2,43 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

