DAX23.707 -0,1%ESt505.503 +0,1%Top 10 Crypto15,48 +1,0%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.586 -0,3%Euro1,1742 +0,4%Öl68,86 -1,3%Gold3.815 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen
Neue Handelswoche: DAX pendelt um die Nulllinie - Konsolidierung beendet? Neue Handelswoche: DAX pendelt um die Nulllinie - Konsolidierung beendet?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.

MÄRKTE EUROPA/Wenig Bewegung bei Aktien - Gold nimmt Rekordjagd wieder auf

29.09.25 13:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BAE Systems plc
23,82 EUR 0,81 EUR 3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GSK PLC Sponsored American Depositary Recepit Repr Shs When Issued
34,20 EUR 0,60 EUR 1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
109,10 EUR 5,50 EUR 5,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leonardo S.p.a.
54,26 EUR 1,16 EUR 2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
7,85 EUR 0,14 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
74,45 EUR -2,80 EUR -3,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
85,25 EUR 4,54 EUR 5,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.990,00 EUR 24,50 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Thales S.A.
264,30 EUR 5,40 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Goldpreis
3.814,53 USD 51,82 USD 1,38%
News

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich zum Start in die Woche kaum verändert. Der DAX tritt zur Mittagszeit mit 23.735 Punkten nahezu auf der Stelle, damit setzt sich die lethargische Seitwärtsbewegung fort. Auch der Euro-Stoxx-50 kommt kaum vom Fleck. Der Euro handelt ebenfalls impulsarm knapp über 1,1710 Dollar. Am Anleihemarkt steigen die Kurse leicht.

Vor dem Hintergrund steigender Kupfer- und Edelmetallpreise geht es für den Stoxx-Subsektor der Minenwerte um 1,5 Prozent nach oben. Er ist damit der Tagessieger. Der Goldpreis markiert neue Rekordhochs. In der Spitze kostete die Feinunze schon 3.831 Dollar. Seit Jahresbeginn hat der Preis um mehr als 40 Prozent zugelegt. DZ-Bank-Analyst Thomas Kulp führt die geopolitische Unsicherheit sowie die erhöhte Goldnachfrage von Zentralbanken aus zahlreichen Schwellenländern als Preistreiber an. Dazu komme Zinssenkungsfantasie. "Die US-Notenbank hat im September in diesem Jahr zum ersten Mal die Zinsen gesenkt. Der Markt hat bis Ende Dezember zwei weitere Lockerungsschritte eingepreist. Das erhöht die Attraktivität von Gold", erklärt Kulp.

Ölaktien zeigen sich dagegen mit einem Indexminus von 0,4 Prozent. Hier drückt die Spekulation vor einer Ölüberversorgung angesichts von Berichten, wonach die Opec+ bei ihrem Treffen am kommenden erneut die Produktion ausweiten dürfte. Der Brent-Ölpreis fällt um 1,7 Prozent.-

Gesucht sind wieder einmal Rüstungsaktien, nachdem der deutsche Verteidigungsminister Pistorius auf dem Warschauer Sicherheitsforum sagte, ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland bleibe "Wunschdenken". Die Nato werde als Reaktion auf die russischen Drohnenangriffe im Luftraum des Bündnisses in Osteuropa ihre Luftverteidigung weiter stärken, so Pistorius weiter. Die EU müsse einen wesentlich flexibleren Regulierungsrahmen für die Verteidigungsindustrie schaffen. Unter anderem steigen Rheinmetall um 1,9, Renk um 4,9, Hensoldt um 5,1, Leonardo um 2,6, Thales um 1,2 und BAE Systems um 2,7 Prozent.

Lufthansa will profitabler werden

Bei den Einzelwerten am Aktienmarkt gewinnen Lufthansa 1,4 Prozent mit der nun bestätigten Nachricht, 4.000 Stellen abbauen zu wollen, um die Profitabilität zu steigern. Daneben hat die Airline Ziele für den Zeitraum 2028 bis 2030 genannt und will bei der bereinigten Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 8 bis 10 Prozent erreichen. Im Handel ist von "ambitionierten" Zielen die Rede. Nun müsse der Konzern die Investoren nur noch davon überzeugen, dass diese auch umsetzbar seien. Die Aktie hatte am Freitag bereits zugelegt, als Meldungen über einen geplanten Stellenabbau über die Ticker gelaufen waren.

Für die Aktie des britischen Pharmariesen GSK geht es um 2,3 Prozent nach oben. Dass Emma Walmsley nach neun Jahren an der Spitze als CEO zurücktritt, komme positiv an, heißt es. "Walmsley stand jahrelang in der Kritik", heißt es von Neil Wilson, Marktstratege bei der Saxobank. Denn die GSK-Aktie bewege sich seit rund zwei Jahrzehnten seitwärts.

Redcare Pharmacy verlieren 2,2 Prozent. Auch hier bewegt eine Personalie, und zwar der unerwartete Weggang von Finanzchef Jasper Eenhorst nach fast sechs Jahren im Amt.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.504,79 +0,1% 4,86 +12,3%

Stoxx-50 4.610,67 +0,1% 5,49 +6,9%

DAX 23.745,97 +0,0% 6,50 +19,2%

MDAX 30.148,87 +0,5% 162,02 +17,2%

TecDAX 3.608,93 +0,5% 19,29 +5,0%

SDAX 16.880,73 +0,6% 105,65 +22,3%

CAC 7.884,54 +0,2% 13,40 +6,6%

SMI 11.976,50 +0,4% 46,70 +2,8%

ATX 4.659,95 +0,1% 5,70 +27,1%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1716 +0,1% 1,1705 1,1699 +13,0%

EUR/JPY 174,24 -0,4% 174,98 174,83 +7,4%

EUR/CHF 0,9352 +0,2% 0,9336 0,9335 -0,6%

EUR/GBP 0,8722 -0,1% 0,8734 0,8723 +5,5%

USD/JPY 148,72 -0,5% 149,49 149,43 -5,0%

GBP/USD 1,3432 +0,2% 1,3402 1,3412 +7,1%

USD/CNY 7,1099 -0,2% 7,1230 7,1220 -1,2%

USD/CNH 7,1265 -0,2% 7,1405 7,1417 -2,6%

AUS/USD 0,6562 +0,2% 0,6550 0,6547 +5,8%

Bitcoin/USD 112.102,05 +1,2% 110.819,65 109.302,90 +17,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,92 65,14 -1,9% -1,22 -9,6%

Brent/ICE 68,96 70,13 -1,7% -1,17 -8,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.823,25 3.760,32 +1,7% 62,94 +43,3%

Silber 47,03 46,07 +2,1% 0,96 +59,6%

Platin 1.367,07 1.349,99 +1,3% 17,08 +54,2%

Kupfer 4,81 4,77 +0,8% 0,04 +17,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 08:00 ET (12:00 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: GSK und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAE Systems

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAE Systems

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Goldpreis