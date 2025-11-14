Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln

Rohstoff-Marktbericht

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.093,38 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 20:40 Uhr um -1,87 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.171,44 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -2,72 Prozent auf 50,86 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 52,28 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Platinpreis -3,21 Prozent niedriger bei 1.552,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.604,00 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.467,00 US-Dollar) geht es um -4,64 Prozent auf 1.399,00 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,98 Prozent auf 64,36 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 63,01 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 2,35 Prozent auf 60,07 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 58,69 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -0,65 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Abschläge in Höhe von -2,41 Prozent auf 3,04 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,12 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kaffeepreis Verluste. Um 19:30 Uhr fällt der Kaffeepreis um -0,47 Prozent auf 4,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,02 US-Dollar an der Tafel.

Daneben sinkt der Lebendrindpreis um -0,05 Prozent auf 2,19 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,19 US-Dollar.

Zudem gibt der Maispreis am Freitagabend nach. Um -2,55 Prozent auf 4,30 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,42 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,39 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,37 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Orangensaftpreis im Sinkflug. Um 20:00 Uhr gibt der Orangensaftpreis um -4,74 Prozent auf 1,58 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1,66 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 19:02 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -1,70 Prozent auf 11,13 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 11,32 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -2,04 Prozent auf 321,70 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 328,40 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,20 Prozent auf 0,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 3,60 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -1,70 Prozent auf 4,57 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 4,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis nordwärts. Um 20:05 Uhr steht ein Plus von 0,19 Prozent auf 0,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Mageres Schwein Preis-Kurs noch bei 0,78 US-Dollar.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 17,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (17,20 US-Dollar).

Zudem steigt der Heizölpreis. Um 2,85 Prozent verstärkt sich der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf 66,84 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 64,99 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 19:53 Uhr zieht der Kohlepreis um 0,68 Prozent auf 96,15 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 95,25 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich der Reispreis mit einem Kursgewinn. Um 19:01 Uhr notiert der Reispreis 0,15 Prozent stärker bei 10,14 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 10,13 US-Dollar.

Daneben wertet der Holzpreis um 19:05 Uhr ab. Es geht -1,26 Prozent auf 508,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 514,50 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net