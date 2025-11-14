DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.904 +0,2%Bitcoin81.407 -5,0%Euro1,1622 -0,1%Öl64,25 +1,8%Gold4.091 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wenig Bewegung an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
DAX in KW 46: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 46: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoff-Marktbericht

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln

14.11.25 20:43 Uhr
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln | finanzen.net

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.896,49 USD -2,66 USD -0,09%
News
Baumwolle
0,62 USD USD -0,65%
News
Bleipreis
2.058,35 USD 15,00 USD 0,73%
News
Dieselpreis Benzin
1,63 EUR -0,01 EUR -0,43%
News
EEX Strompreis Phelix DE
93,20 EUR -0,75 EUR -0,80%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,50 USD -0,15 USD -3,21%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.088,04 USD -83,40 USD -2,00%
News
Haferpreis
3,04 USD -0,08 USD -2,41%
News
Heizölpreis
66,84 USD 1,85 USD 2,85%
News
Holzpreis
508,00 USD -6,50 USD -1,26%
News
Kaffeepreis
4,00 USD -0,02 USD -0,47%
News
Kakaopreis
4.072,00 GBP -39,00 GBP -0,95%
News
Kohlepreis
96,15 USD 0,65 USD 0,68%
News
Kupferpreis
10.941,15 USD 109,35 USD 1,01%
News
Lebendrindpreis
2,19 USD USD -0,05%
News
Mageres Schwein Preis
0,78 USD USD 0,19%
News
Maispreis
4,30 USD -0,11 USD -2,55%
News
Mastrindpreis
3,39 USD 0,02 USD 0,51%
News
Milchpreis
17,22 USD 0,02 USD 0,12%
News
Naphthapreis (European)
535,73 USD 2,29 USD 0,43%
News
Nickelpreis
14.852,50 USD 9,00 USD 0,06%
News
Ölpreis (Brent)
64,24 USD 1,13 USD 1,79%
News
Ölpreis (WTI)
59,95 USD 1,26 USD 2,15%
News
Orangensaftpreis
1,58 USD -0,08 USD -4,74%
News
Palladiumpreis
1.397,00 USD -70,00 USD -4,77%
News
Palmölpreis
3.935,00 MYR MYR
News
Platinpreis
1.548,50 USD -55,50 USD -3,46%
News
Rapspreis
479,75 EUR -2,75 EUR -0,57%
News
Reispreis
10,14 USD 0,02 USD 0,15%
News
Silberpreis
50,76 USD -1,52 USD -2,91%
News
Sojabohnenmehlpreis
321,70 USD -6,70 USD -2,04%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD USD -0,20%
News
Sojabohnenpreis
11,13 USD -0,19 USD -1,70%
News
Super Benzin
1,68 EUR 0,00 EUR 0,18%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
188,25 EUR -1,25 EUR -0,66%
News
Zinkpreis
3.179,15 USD -0,30 USD -0,01%
News
Zinnpreis
37.626,00 USD 637,50 USD 1,72%
News
Zuckerpreis
0,15 USD 0,01 USD 3,60%
News

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.093,38 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 20:40 Uhr um -1,87 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.171,44 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -2,72 Prozent auf 50,86 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 52,28 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Platinpreis -3,21 Prozent niedriger bei 1.552,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.604,00 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.467,00 US-Dollar) geht es um -4,64 Prozent auf 1.399,00 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,98 Prozent auf 64,36 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 63,01 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 2,35 Prozent auf 60,07 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 58,69 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -0,65 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Abschläge in Höhe von -2,41 Prozent auf 3,04 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,12 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kaffeepreis Verluste. Um 19:30 Uhr fällt der Kaffeepreis um -0,47 Prozent auf 4,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,02 US-Dollar an der Tafel.

Daneben sinkt der Lebendrindpreis um -0,05 Prozent auf 2,19 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,19 US-Dollar.

Zudem gibt der Maispreis am Freitagabend nach. Um -2,55 Prozent auf 4,30 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,42 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,39 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,37 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Orangensaftpreis im Sinkflug. Um 20:00 Uhr gibt der Orangensaftpreis um -4,74 Prozent auf 1,58 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1,66 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 19:02 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -1,70 Prozent auf 11,13 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 11,32 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -2,04 Prozent auf 321,70 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 328,40 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,20 Prozent auf 0,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 3,60 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -1,70 Prozent auf 4,57 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 4,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis nordwärts. Um 20:05 Uhr steht ein Plus von 0,19 Prozent auf 0,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Mageres Schwein Preis-Kurs noch bei 0,78 US-Dollar.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 17,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (17,20 US-Dollar).

Zudem steigt der Heizölpreis. Um 2,85 Prozent verstärkt sich der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf 66,84 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 64,99 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 19:53 Uhr zieht der Kohlepreis um 0,68 Prozent auf 96,15 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 95,25 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich der Reispreis mit einem Kursgewinn. Um 19:01 Uhr notiert der Reispreis 0,15 Prozent stärker bei 10,14 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 10,13 US-Dollar.

Daneben wertet der Holzpreis um 19:05 Uhr ab. Es geht -1,26 Prozent auf 508,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 514,50 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis