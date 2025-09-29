DAX23.767 +0,1%ESt505.504 -0,1%Top 10 Crypto15,62 -1,8%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.512 -1,0%Euro1,1736 +0,1%Öl66,97 -1,0%Gold3.816 -0,5%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt KWS Saat auf 'Halten' - Fairer Wert 70 Euro

30.09.25 14:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KWS SAAT SE & Co. KGaA
67,40 EUR 1,10 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Aktien von KWS Saat (KWS SAAT SECo) bei einem unverändert fairen Wert von 70 Euro von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Axel Herlinghaus lobte am Dienstag die zuletzt robusten Zahlen des Agrarkonzerns und den soliden Ausblick, hält die Papiere aber für fair bewertet. Denn das Zuckerumfeld sei schwierig und die Dollar-Schwäche wie auch temporärer Margendruck im Getreide-Bereich seien belastend, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:17 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:24 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

