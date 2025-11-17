S&P 500-Titel DuPont de Nemours-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DuPont de Nemours-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentables DuPont de Nemours-Investment?

Anleger, die vor Jahren in DuPont de Nemours-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

DuPont de Nemours-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der DuPont de Nemours-Aktie betrug an diesem Tag 28,53 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DuPont de Nemours-Aktie investiert, befänden sich nun 35,046 DuPont de Nemours-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.391,66 USD, da sich der Wert einer DuPont de Nemours-Aktie am 14.11.2025 auf 39,71 USD belief. Mit einer Performance von +39,17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war DuPont de Nemours zuletzt 16,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net