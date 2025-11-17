S&P 500-Titel DuPont de Nemours-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DuPont de Nemours-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in DuPont de Nemours-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
DuPont de Nemours-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der DuPont de Nemours-Aktie betrug an diesem Tag 28,53 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DuPont de Nemours-Aktie investiert, befänden sich nun 35,046 DuPont de Nemours-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.391,66 USD, da sich der Wert einer DuPont de Nemours-Aktie am 14.11.2025 auf 39,71 USD belief. Mit einer Performance von +39,17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war DuPont de Nemours zuletzt 16,59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: DuPont de Nemours und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf DuPont de Nemours
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DuPont de Nemours
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu DuPont de Nemours
Analysen zu DuPont de Nemours
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.10.2021
|DuPont de Nemours Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2019
|DowDuPont Outperform
|Cowen and Company, LLC
|25.06.2019
|DowDuPont Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|10.06.2019
|DowDuPont Outperform
|Cowen and Company, LLC
|06.02.2019
|DowDuPont Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.10.2021
|DuPont de Nemours Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2019
|DowDuPont Outperform
|Cowen and Company, LLC
|10.06.2019
|DowDuPont Outperform
|Cowen and Company, LLC
|12.10.2018
|DowDuPont buy
|Deutsche Bank AG
|29.03.2018
|DowDuPont Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2019
|DowDuPont Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|06.02.2019
|DowDuPont Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|12.09.2017
|DowDuPont Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|31.05.2017
|Dow Chemical Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|26.04.2017
|DuPont (E I DuPont de Nemours and Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.01.2009
|Dow Chemical verkaufen
|Euro am Sonntag
|11.04.2007
|Dow Chemical verkaufen
|Hamburger Sparkasse
|03.02.2006
|Update Rohm and Haas Co.: Reduce
|UBS
|07.07.2005
|Update Rohm and Haas Co.: Sell
|Longbow
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DuPont de Nemours nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen