Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Kita-Fachkräften

01.10.25 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkischen Oderzeitung' zu Kita-Fachkräften

Kitas sind somit nicht nur ein Ort der Betreuung, sondern auch ein Ort der Erziehung. Dass gerade der pädagogische Anteil nicht zu kurz kommt und Kinder nicht einfach nur beim Spielen beaufsichtigt werden, stellt qualifiziertes Fachpersonal sicher.Sicherlich, in einigen Regionen.sind Eltern dankbar, wenn es überhaupt ein Betreuungsangebot gibt. Und eine Mischung beim Personal ist auch nicht verwerflich, gerade um Fachkräfte beispielsweise bei administrativen Aufgaben zu entlasten.dennoch darf frühkindliche Bildung nicht vernachlässigt werden. Sie ist der Schlüssel zu mehr Chancengleichheit, zu einem Bildungssystem, in dem der weitere Bildungsverlauf nicht mehr so extrem vom Elternhaus abhängt wie aktuell.Der Bund finanziert nun mehr, um die Qualität der Kitas zu verbessern. Das ist gut. Zeit, dass auch die Länder ihrer Aufgabe hier nachkommen./yyzz/DP/zb