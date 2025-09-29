Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Vormittag Verluste

So bewegt sich Rheinmetall

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 1.971,00 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 1.971,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.968,00 EUR. Bei 1.980,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.506 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 2.001,00 EUR erreichte der Titel am 29.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 463,80 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 76,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,38 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 2.137,78 EUR an.

Rheinmetall veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,90 EUR, nach 1,43 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,77 Prozent auf 2,43 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

