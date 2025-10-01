DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,85 -0,4%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.519 +0,4%Euro1,1736 ±-0,0%Öl66,13 -1,4%Gold3.862 +0,1%
Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Trumps Friedensplan für Gaza

01.10.25 05:34 Uhr

DARMSTADT (dpa-AFX) - 'Darmstädter Echo' zu Trumps Friedensplan für Gaza

Alles hängt nun davon ab, ob ihre Führung der Hamas den letzten Abzweig vor der Hölle nimmt. Wollen die Terroristen als Märtyrer sterben, geht der Krieg weiter - mit den schlimmsten Folgen für die Zivilbevölkerung. Sollte sich die Hamas auf den Trump-Deal einlassen, kann sie behaupten, Israels Übermacht bis zuletzt widerstanden zu haben. Das wäre ein hoher Preis für das Ende des Blutvergießens. Aber es wäre allemal besser als die Fortsetzung des Krieges. Donald Trump hat mit seinem Friedensplan die Welt überrascht. Wird er, der im eigenen Land Soldaten aufmarschieren lässt und die Demokratie ruiniert, doch noch zum internationalen Friedensstifter? Es wäre ein Treppenwitz der Geschichte./yyzz/DP/zb