ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für ASML auf 940 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML (ASML NV) von 750 auf 940 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals könnten das erhoffte Licht am Ende des Tunnels sein, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Oktober. Sie dürften gut genug sein, den zuletzt starken Lauf der Papiere des Herstellers von Lithografiesystemen zu untermauern. Bouvignies hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 15 Prozent. /rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML NV
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu ASML NV
Analysen zu ASML NV
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.2025
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|16.09.2025
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|16.09.2025
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.2025
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|16.09.2025
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.2025
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2020
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.2018
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.2016
|ASML Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.2016
|ASML Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.2016
|ASML Sell
|S&P Capital IQ
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen