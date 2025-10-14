DAX 24.256 +0,1%ESt50 5.627 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,59 +1,2%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 97.228 -0,4%Euro 1,1630 +0,2%Öl 62,34 +0,1%Gold 4.183 +1,0%
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich stärker -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
TotalEnergies-Aktie fest: Produktionsanstieg sorgt für Auftrieb - Wartungsarbeiten bremsen TotalEnergies-Aktie fest: Produktionsanstieg sorgt für Auftrieb - Wartungsarbeiten bremsen
Stellantis-Aktie gefragt: Milliarden in US-Produktion investiert Stellantis-Aktie gefragt: Milliarden in US-Produktion investiert
ASML NV Aktie

875,40 EUR +30,50 EUR +3,61 %
STU
811,64 CHF +33,12 CHF +4,25 %
BRX
Marktkap. 327,14 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

Jefferies & Company Inc.

ASML NV Hold

11:06 Uhr
ASML NV Hold
ASML NV
875,40 EUR 30,50 EUR 3,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 780 Euro belassen. Der Umsatz habe seine Prognose leicht verfehlt, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster sei aber auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Hold

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
780,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
877,30 €		 Abst. Kursziel*:
-11,09%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
875,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,90%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
826,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

11:06 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
10.10.25 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.10.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 ASML NV Buy UBS AG
