Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag.

Bitcoin reduzierte sich um 12:25 um 2,67 Prozent auf 64.117,25 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 65.875,53 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,9 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -7,9 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 4,41 Prozent auf 52,11 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 54,52 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.873,36 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.930,69 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Bitcoin Cash um 3,58 Prozent auf 444,85 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 461,35 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 4,13 Prozent auf 1,300 US-Dollar, nach 1,356 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (337,66 US-Dollar) geht es um 2,05 Prozent auf 330,75 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 4,71 Prozent auf 0,2645 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2776 US-Dollar wert.

Daneben fällt Stellar um 5,86 Prozent auf 0,1495 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1589 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2795 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2829 US-Dollar.

Nach 613,91 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Samstagmittag um 2,78 Prozent auf 596,86 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0890 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Solana am Samstagmittag nach. Um 3,30 Prozent auf 79,34 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 82,04 US-Dollar.

Daneben fällt Avalanche um 4,77 Prozent auf 8,535 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 8,962 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 4,39 Prozent auf 8,325 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,707 US-Dollar.

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,8995 US-Dollar am Vortag auf 0,8399 US-Dollar nach unten (6,63 Prozent).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.