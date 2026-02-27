DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin54.165 -2,8%Euro1,1806 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Rheinmetall 703000 Netflix 552484 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Lufthansa-Aktie: Flüge zu Zielen im Nahen Osten ausgesetzt Lufthansa-Aktie: Flüge zu Zielen im Nahen Osten ausgesetzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

28.02.26 12:43 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: Bitcoin & Co. Kursbewegungen am Mittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
49.279,4416 CHF -1.405,6541 CHF -2,77%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
54.199,9369 EUR -1.540,7765 EUR -2,76%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
47.502,8753 GBP -1.351,5393 GBP -2,77%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
9.995.092,2109 JPY -285.181,6647 JPY -2,77%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64.048,1010 USD -1.827,4313 USD -2,77%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.438,9739 CHF -46,5160 CHF -3,13%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.582,6537 EUR -51,0072 EUR -3,12%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.387,0976 GBP -44,7382 GBP -3,12%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
291.859,5655 JPY -9.436,9410 JPY -3,13%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.870,2230 USD -60,4715 USD -3,13%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
60,8690 CHF -2,2562 CHF -3,57%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
66,9467 EUR -2,4750 EUR -3,57%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
58,6746 GBP -2,1706 GBP -3,57%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12.345,7372 JPY -457,7191 JPY -3,57%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
79,1109 USD -2,9330 USD -3,57%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,9984 CHF -0,0448 CHF -4,29%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,0981 EUR -0,0492 EUR -4,28%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,9624 GBP -0,0431 GBP -4,29%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
202,5045 JPY -9,0868 JPY -4,29%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,2976 USD -0,0582 USD -4,29%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
459,0668 CHF -13,2811 CHF -2,81%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
504,9041 EUR -14,5585 EUR -2,80%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
442,5171 GBP -12,7703 GBP -2,80%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
93.110,1358 JPY -2.694,4847 JPY -2,81%
Charts|News

Bitcoin reduzierte sich um 12:25 um 2,67 Prozent auf 64.117,25 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 65.875,53 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,9 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -7,9 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 4,41 Prozent auf 52,11 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 54,52 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.873,36 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.930,69 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Bitcoin Cash um 3,58 Prozent auf 444,85 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 461,35 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 4,13 Prozent auf 1,300 US-Dollar, nach 1,356 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (337,66 US-Dollar) geht es um 2,05 Prozent auf 330,75 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 4,71 Prozent auf 0,2645 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2776 US-Dollar wert.

Daneben fällt Stellar um 5,86 Prozent auf 0,1495 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1589 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2795 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2829 US-Dollar.

Nach 613,91 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Samstagmittag um 2,78 Prozent auf 596,86 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0890 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Solana am Samstagmittag nach. Um 3,30 Prozent auf 79,34 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 82,04 US-Dollar.

Daneben fällt Avalanche um 4,77 Prozent auf 8,535 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 8,962 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 4,39 Prozent auf 8,325 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,707 US-Dollar.

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,8995 US-Dollar am Vortag auf 0,8399 US-Dollar nach unten (6,63 Prozent).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com