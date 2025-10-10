ASML NV Aktie
Marktkap. 315,47 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML von 660 auf 780 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise eher etwas trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Hold
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
780,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
835,00 €
|Abst. Kursziel*:
-6,59%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
836,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,77%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
826,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|10.10.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|30.09.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|16.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|04.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research