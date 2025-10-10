DAX 24.406 +0,7%ESt50 5.584 +1,0%MSCI World 4.241 +0,1%Top 10 Crypto 15,89 +3,7%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.416 +0,1%Euro 1,1603 -0,1%Öl 63,71 +2,6%Gold 4.073 +1,4%
ASML NV Aktie

836,60 EUR +25,00 EUR +3,08 %
STU
785,13 CHF -4,06 CHF -0,51 %
BRX
Marktkap. 315,47 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

Jefferies & Company Inc.

ASML NV Hold

09:31 Uhr
ASML NV Hold
ASML NV
836,60 EUR 25,00 EUR 3,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML von 660 auf 780 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise eher etwas trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Hold

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
780,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
835,00 €		 Abst. Kursziel*:
-6,59%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
836,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,77%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
826,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

