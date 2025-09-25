DAX23.614 +0,3%ESt505.467 +0,4%Top 10 Crypto15,12 -0,9%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1678 +0,1%Öl69,53 -0,2%Gold3.753 +0,1%
Vossloh im Blick

Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagvormittag mit Kursplus

26.09.25 09:27 Uhr

26.09.25 09:27 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagvormittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 91,70 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 91,70 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Vossloh-Aktie bis auf 92,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,00 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 1.029 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. 3,71 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 127,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 24.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 331,50 Mio. EUR – ein Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,59 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
26.05.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.07.2024Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

