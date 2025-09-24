DAX23.689 +0,7%ESt505.488 +0,8%Top 10 Crypto15,12 -0,9%Dow46.150 +0,4%Nas22.382 ±-0,0%Bitcoin93.255 -0,2%Euro1,1692 +0,2%Öl70,23 +0,9%Gold3.779 +0,8%
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

26.09.25 16:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
72,96 EUR 0,60 EUR 0,83%
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise nach einer hauseigenen Investment-Konferenz mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Abgesehen von kurzfristigen Herausforderungen ist Analyst Konstantin Wiechert laut seinem Kommentar vom Freitag davon überzeugt, dass die Wachstumstreiber des Aromen-und Duftstoffherstellers weiterhin intakt sind. Der aktuelle Aktienkurs biete eine äußerst attraktive Einstiegschance für ein Unternehmen mit einer weiterhin vielversprechenden Wachstumsstrategie./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:14 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

