Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 72,24 EUR zu.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 72,24 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 72,24 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.213 Symrise-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2025 auf bis zu 107,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 48,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 70,94 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,80 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 89,20 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte Symrise die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

