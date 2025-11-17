DAX23.840 -0,2%Est505.673 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,92 -0,6%Gold4.082 +0,1%
Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Kursplus

17.11.25 09:22 Uhr

17.11.25 09:22 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 72,24 EUR zu.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 72,24 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 72,24 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.213 Symrise-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2025 auf bis zu 107,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 48,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 70,94 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,80 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 89,20 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte Symrise die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Symrise BuyUBS AG
05.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Symrise BuyUBS AG
05.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
29.10.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
28.10.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen