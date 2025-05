Kursziele steigen

Die zum Wochenauftakt um 10 Prozent gestiegenen Papiere von Vossloh haben am Dienstag ihrer Rally etwas Tribut gezollt.

Im moderat höheren SDAX der kleineren Börsenwerte notierten sie schwächer, reduzierten aber gegen Mittag ihren Abschlag via XETRA auf nur noch 0,89 Prozent auf 77,70 Euro. Gewinnmitnahmen belasteten also nur anfänglich etwas stärker.

Angetrieben von dem milliardenschweren Investitionsplan der Bundesregierung in die Infrastruktur haben die Aktien des Bahntechnik-Unternehmens seit dem ersten gravierenden Zollschock von Anfang April schon um fast 46 Prozent zugelegt. Analyst Stephan Bauer vom Bankhaus Metzler betonte zudem die Bedeutung des Eisenbahnsektors für die europäische Verteidigungsstrategie und hob vor diesem Hintergrund seine mittelfristigen Umsatzerwartungen sowie das Kursziel von 78 auf 86 Euro an.

Experte Marc Zeck von Kepler Cheuvreux betrachtet die Vossloh-Aktien gar als neuen sicheren Hafen in turbulenten Zeiten und passte sein Kursziel von 54 auf 85 Euro an die positive Kursentwicklung an. Die Restrukturierung der vergangenen Jahre spiegele die Bewertung noch nicht wider, Luft nach oben für den Kurs sei also noch da.

Seit Jahresanfang beträgt der Kursgewinn für Vossloh-Anleger mehr als 80 Prozent, womit die Papiere im SDAX zu den stärksten Werten zählen und sich auf dem höchsten Kursniveau seit zwölf Jahren bewegen. Gelingt ihnen der Sprung über das 2013er-Zwischenhoch von 82,29 Euro, würde das Rekordhoch von fast 100 Euro aus dem Jahr 2011 wieder in den Blick rücken.

Analyst Martin Comtesse von Jefferies hatte am Vortag bereits sein Kursziel für die Titel des Eisenbahn-Infrastrukturkonzerns von 55 auf 85 Euro nachgezogen und dies mit guten Projektaussichten und dem Kauf des französischen Betonschwellen-Herstellers Sateba begründet, der in Kürze abgeschlossen sein dürfte. Seine Schätzungen für Umsatz und Gewinn bis 2027 schraubte er deutlich nach oben.

Comtesse zufolge sollte Vossloh langfristig von mehrjährigen Vereinbarungen mit der Deutschen Bahn profitieren, wenn auch kurzfristig hier die Auswirkungen noch moderat bleiben dürften. Der Experte sieht trotz der diesjährigen Rally längerfristig noch Potenzial. Er verweist auf jüngste Projektaufträge etwa in Marokko und Großbritannien. Weitere internationale Aufträge dürften folgen, insbesondere vor dem Hintergrund der Überlegungen zu mehr Umweltfreundlichkeit bei großen Infrastrukturprojekten.

FRANKFURT (dpa-AFX)