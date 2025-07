Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagmittag in Grün

So bewegt sich Vossloh

Die Aktie von Vossloh zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 90,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 90,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34.409 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 95,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,55 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,35 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 123,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,24 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,50 EUR für die Vossloh-Aktie.

Am 24.07.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 331,50 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,76 EUR je Vossloh-Aktie.

