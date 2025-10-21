Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag ohne große Veränderung

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 48,40 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 48,40 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,58 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 48,27 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,45 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 72.362 Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 17,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 41,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 14,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,16 EUR.

Am 30.07.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 5,66 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 05.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,39 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

