Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers reagiert am Vormittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 47,87 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 47,87 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,95 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,93 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.956 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,16 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,21 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,91 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,16 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,41 Prozent auf 5,66 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,39 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

