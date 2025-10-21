10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX kaum bewegt

Am deutschen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung.

Eine Stunde vor Handelseröffnung steigt der DAX um 0,1 Prozent auf 24.272 Punkte.

2. Börsen in Fernost in Grün

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag von ihrer freundlichen Seite.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:54 Uhr) einen Gewinn von 0,11 Prozent bei 49.239,84 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite daneben um 1,15 Prozent auf 3.908,30 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong zieht bis Handelsende um 1,26 Prozent auf 26.184,37 Einheiten an.

3. thyssenkrupp-Aktie: Jefferies belässt thyssenkrupp nach TKMS-Börsengang auf 'Hold'

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Zur Nachricht

4. BVB-Aktie: Borussia Dortmund-Trainer Kovac lobt Brandt - Begeisterung vor Champions-League-Spiel in Kopenhagen

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat seine Begeisterung für Julian Brandt mit einem eigenwilligen Vergleich beschrieben. Zur Nachricht

5. Netflix-Aktie vor Zahlenvorlage im Visier

In den USA wird es heute nach Börsenschluss spannend: Der Streaming-Gigant Netflix gewährt Anlegern einen Blick in die Bücher. Erste Schätzungen

6. ams-OSRAM-Aktie im Höhenflug: Spekulation über Meta-Partnerschaft

Ein unbestätigter Bericht über eine Partnerschaft mit Meta beflügelt ams-OSRAM. Zur Nachricht

7. Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal

Im Handelsstreit zwischen den USA und China strebt US-Präsident Donald Trump einen Deal beim geplanten Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea an. Zur Nachricht

8. Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty - neue Target Flags und Boni sollen Zahlungen beschleunigen

Apple überarbeitet sein Bug-Bounty-Programm und will Forschung an komplexen, realitätsnahen Angriffsketten künftig stärker belohnen. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise weisen am Dienstag nur kleine Ausschläge aus.

10. Euro schwächer

Der Euro gibt am Dienstag nach.