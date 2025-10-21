10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen - Netflix eröffnet Bilanzsaison der Tech-Konzerne
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX kaum bewegt
Am deutschen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung.
Eine Stunde vor Handelseröffnung steigt der DAX um 0,1 Prozent auf 24.272 Punkte.
2. Börsen in Fernost in Grün
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag von ihrer freundlichen Seite.
In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:54 Uhr) einen Gewinn von 0,11 Prozent bei 49.239,84 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite daneben um 1,15 Prozent auf 3.908,30 Zähler.
Der Hang Seng in Hongkong zieht bis Handelsende um 1,26 Prozent auf 26.184,37 Einheiten an.
3. thyssenkrupp-Aktie: Jefferies belässt thyssenkrupp nach TKMS-Börsengang auf 'Hold'
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Zur Nachricht
4. BVB-Aktie: Borussia Dortmund-Trainer Kovac lobt Brandt - Begeisterung vor Champions-League-Spiel in Kopenhagen
Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat seine Begeisterung für Julian Brandt mit einem eigenwilligen Vergleich beschrieben. Zur Nachricht
5. Netflix-Aktie vor Zahlenvorlage im Visier
In den USA wird es heute nach Börsenschluss spannend: Der Streaming-Gigant Netflix gewährt Anlegern einen Blick in die Bücher. Erste Schätzungen
6. ams-OSRAM-Aktie im Höhenflug: Spekulation über Meta-Partnerschaft
Ein unbestätigter Bericht über eine Partnerschaft mit Meta beflügelt ams-OSRAM. Zur Nachricht
7. Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal
Im Handelsstreit zwischen den USA und China strebt US-Präsident Donald Trump einen Deal beim geplanten Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea an. Zur Nachricht
8. Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty - neue Target Flags und Boni sollen Zahlungen beschleunigen
Apple überarbeitet sein Bug-Bounty-Programm und will Forschung an komplexen, realitätsnahen Angriffsketten künftig stärker belohnen. Zur Nachricht
9. Ölpreise kaum verändert
Die Ölpreise weisen am Dienstag nur kleine Ausschläge aus.
10. Euro schwächer
Der Euro gibt am Dienstag nach.
Weitere News
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images