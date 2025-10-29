Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 48,97 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,32 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 48,69 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 312.714 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 19,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,16 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,42 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

