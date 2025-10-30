Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Mit einem Kurs von 49,38 EUR zeigte sich die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Healthineers-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 49,38 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,38 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,20 EUR nach. Bei 49,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 21.791 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 41,21 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,55 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,16 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,66 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,39 EUR je Aktie belaufen.

