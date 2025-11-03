Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers schiebt sich am Montagnachmittag vor
Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 48,82 EUR zu.
Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 48,82 EUR. Bei 48,87 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,41 EUR. Bisher wurden via XETRA 202.105 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Gewinne von 19,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (41,21 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,59 Prozent.
Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,07 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,54 EUR.
Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 5,66 Mrd. EUR gegenüber 5,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.10.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
