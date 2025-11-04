DAX 23.808 -0,6%ESt50 5.625 -0,6%MSCI World 4.342 -0,1%Top 10 Crypto 13,70 -0,6%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.102 -0,4%Euro 1,1491 +0,0%Öl 64,35 %Gold 3.981 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie dennoch in Grün: Enttäuschung bei Umsatz- und Gewinnentwicklung - Umsatzprognose gesenkt Novo Nordisk-Aktie dennoch in Grün: Enttäuschung bei Umsatz- und Gewinnentwicklung - Umsatzprognose gesenkt
Wolters Kluwer-Aktie gewinnt: Kurs auf Jahresziele Wolters Kluwer-Aktie gewinnt: Kurs auf Jahresziele
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
45,13 EUR -4,06 EUR -8,25 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 54,75 Mrd. EUR

KGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SEMHF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Healthineers Overweight

09:21 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
45,13 EUR -4,06 EUR -8,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers nach Jahreszahlen für 2024/25 und einem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die wichtigsten Kennziffern, Umsatz und operatives Ergebnis, des Medizintechnikkonzerns hätten die Erwartungen verfehlt und das Ergebnis je Aktie (EPS) liege nur wegen geringerer Steuererwartungen im Rahmen, schrieb David Adlington am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Er verwies zudem darauf, dass die von Siemens Healthineers prognostizierte EPS-Spanne für 2025/26 in der Mitte zu einer Konsenskürzung von 7 Prozent führen dürfte./ck/ag

/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
48,75 €		 Abst. Kursziel*:
25,74%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
45,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,83%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

03.11.25 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
03.11.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.10.25 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Schwache Prognose Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet
finanzen.net Siemens Healthineers-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Siemens Healthineers-Aktie
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag im Tiefenrausch
dpa-afx ROUNDUP: Zölle und starker Euro belasten Ausblick von Siemens Healthineers
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Gewinnausblick belastet Siemens Healthineers vorbörslich
dpa-afx Zölle und starker Euro belasten Ausblick von Siemens Healthineers
finanzen.net Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich schwächer
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
Zacks SYK Partners With Siemens Healthineers to Boost Stroke, Aneurysm Care
RSS Feed
Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen