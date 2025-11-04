Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 54,75 Mrd. EURKGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers nach Jahreszahlen für 2024/25 und einem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die wichtigsten Kennziffern, Umsatz und operatives Ergebnis, des Medizintechnikkonzerns hätten die Erwartungen verfehlt und das Ergebnis je Aktie (EPS) liege nur wegen geringerer Steuererwartungen im Rahmen, schrieb David Adlington am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Er verwies zudem darauf, dass die von Siemens Healthineers prognostizierte EPS-Spanne für 2025/26 in der Mitte zu einer Konsenskürzung von 7 Prozent führen dürfte./ck/ag
/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
61,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
48,75 €
|Abst. Kursziel*:
25,74%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
45,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,83%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
