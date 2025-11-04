Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 48,97 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 48,97 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,98 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,65 EUR. Zuletzt wechselten 253.980 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,42 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,54 EUR.

Am 30.07.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,66 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,42 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

