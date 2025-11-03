Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 54,75 Mrd. EURKGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe nach drei Quartalen, in denen er besser als erwartet abgeschnitten hatte, in seinem Schlussquartal 2024/25 die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Julien Dormois am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 scheine angesichts der bekannten Gegenwinde durch Zölle, Währungseffekte und einmalige Finanzeffekte bewusst vorsichtig gewählt. Dormois bleibt zuversichtlich und sieht den Ausblick als "mögliche Grundlage für einen neuen (ambitionierten) Mehrjahresplan", der Mitte November vorgestellt werden soll./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
48,75 €
|Abst. Kursziel*:
23,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,86%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|12:01
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|09:31
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|03.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|09:31
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|03.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|03.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|27.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG