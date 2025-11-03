DAX 23.905 -0,2%ESt50 5.642 -0,3%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,98 +1,4%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 89.553 +1,2%Euro 1,1475 -0,1%Öl 64,10 -0,4%Gold 3.976 +1,1%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe nach drei Quartalen, in denen er besser als erwartet abgeschnitten hatte, in seinem Schlussquartal 2024/25 die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Julien Dormois am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 scheine angesichts der bekannten Gegenwinde durch Zölle, Währungseffekte und einmalige Finanzeffekte bewusst vorsichtig gewählt. Dormois bleibt zuversichtlich und sieht den Ausblick als "mögliche Grundlage für einen neuen (ambitionierten) Mehrjahresplan", der Mitte November vorgestellt werden soll./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Siemens Healthineers AG

12:01 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
09:31 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
09:21 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
03.11.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Schwache Prognose Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Siemens Healthineers auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro
finanzen.net DAX aktuell: DAX sackt ab
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag leichter
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in der Verlustzone
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verliert am Mittwochmittag kräftig
dpa-afx ROUNDUP 3: Zölle und starker Euro treffen Siemens Healthineers - Aktie stürzt ab
dpa-afx ROUNDUP 2: Zölle und starker Euro treffen Siemens Healthineers - Aktie stürzt ab
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Anleger vorsichtiger - Siemens Healthineers stürzen ab
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
Zacks SYK Partners With Siemens Healthineers to Boost Stroke, Aneurysm Care
