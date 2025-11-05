Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verliert am Mittwochmittag kräftig

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 7,0 Prozent auf 45,78 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 7,0 Prozent auf 45,78 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,00 EUR aus. Bei 43,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.673.609 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 21,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 41,21 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 9,98 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,54 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,66 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,39 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Philips-Aktie gewinnt: Optimistischer für Marge - Starkes Neugeschäft

Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie