DAX23.827 -0,5%Est505.629 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.789 +0,3%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,19 -0,3%Gold3.964 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Siemens Healthineers im Fokus

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verliert am Mittwochmittag kräftig

05.11.25 12:04 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verliert am Mittwochmittag kräftig

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 7,0 Prozent auf 45,78 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
45,79 EUR -3,57 EUR -7,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 7,0 Prozent auf 45,78 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,00 EUR aus. Bei 43,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.673.609 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 21,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 41,21 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 9,98 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,54 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,66 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,39 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Philips-Aktie gewinnt: Optimistischer für Marge - Starkes Neugeschäft

Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
12:01Siemens Healthineers NeutralUBS AG
09:31Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
09:21Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
03.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:31Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
09:21Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
03.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:01Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
27.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen