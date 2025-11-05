Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag im Tiefenrausch

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 10,2 Prozent auf 44,24 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 10,2 Prozent auf 44,24 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 43,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 592.350 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 6,85 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,54 EUR.

Am 30.07.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 05.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Siemens Healthineers.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

