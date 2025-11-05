DAX23.763 -0,8%Est505.616 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.706 +0,2%Euro1,1480 -0,1%Öl64,88 +0,8%Gold3.966 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie
Ausblick: SUSS MicroTec SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: SUSS MicroTec SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Siemens Healthineers im Blick

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag im Tiefenrausch

05.11.25 09:23 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag im Tiefenrausch

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 10,2 Prozent auf 44,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
45,74 EUR -3,62 EUR -7,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 10,2 Prozent auf 44,24 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 43,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 592.350 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 6,85 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,54 EUR.

Am 30.07.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 05.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Siemens Healthineers.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Philips-Aktie gewinnt: Optimistischer für Marge - Starkes Neugeschäft

Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
09:31Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
09:21Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
03.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:31Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
09:21Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
03.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
27.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
26.05.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen