Fokus auf Aktienkurs

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers knickt am Mittwochnachmittag ein

05.11.25 16:08 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers knickt am Mittwochnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,5 Prozent auf 46,04 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
45,66 EUR -3,70 EUR -7,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,5 Prozent auf 46,04 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 43,00 EUR ein. Bei 43,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.397.255 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,02 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 10,49 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,54 EUR aus.

Am 30.07.2025 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 5,66 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht. Siemens Healthineers dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG

