DAX 24.050 +0,4%ESt50 5.669 +0,2%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 14,28 -0,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.650 -0,8%Euro 1,1511 +0,1%Öl 63,80 +0,4%Gold 4.005 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 EVOTEC 566480 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank: Operativer Gewinn legt zu -- Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Niederlage in Manchester - Can feiert Comeback BVB-Aktie: Niederlage in Manchester - Can feiert Comeback
Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
45,00 EUR -0,30 EUR -0,66 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 55,24 Mrd. EUR

KGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SEMHF

Jefferies & Company Inc.

Siemens Healthineers Buy

08:01 Uhr
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
45,00 EUR -0,30 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Nach drei sauberen Quartalen hätten die Bayern im vierten Geschäftsquartal nun die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Julien Dormois am Mittwochabend in seinem Resümee zum Zwischenbericht. Der Ausblick auf 2026 scheine "freiwillig vorsichtig" zu sein. Dies dürfte die Basis sein für neue, vermutlich ambitioniertere Planungen für die kommenden Jahre, die Mitte November auf dem Kapitalmarkttag in London folgen dürften. Einige Tage davor gehe es aber beim Siemens-Kapitalmarkttag erst einmal um die Zukunft des hohen Anteils an der Tochter - eine Unsicherheit, die die Siemens-Healthineers-Aktie schon länger belaste./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,75 €		 Abst. Kursziel*:
23,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:01 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
05.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Schwache Prognose Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende fester
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich schwächer
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers knickt am Mittwochnachmittag ein
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX legt den Rückwärtsgang ein
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Siemens Healthineers auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
Zacks SYK Partners With Siemens Healthineers to Boost Stroke, Aneurysm Care
RSS Feed
Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen