Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 44,77 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 44,77 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 44,50 EUR ein. Mit einem Wert von 44,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 489.939 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 23,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,21 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 7,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 58,54 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 vorlegen. Siemens Healthineers dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

