Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 44,77 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 44,77 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 44,50 EUR ein. Mit einem Wert von 44,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 489.939 Siemens Healthineers-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 23,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,21 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 7,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 58,54 EUR.
Siemens Healthineers ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 vorlegen. Siemens Healthineers dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie
Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet
Siemens Healthineers-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Siemens Healthineers-Aktie
Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.11.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|03.11.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.08.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|27.06.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.06.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.2020
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.2020
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen